Єврокомісія хоче продовжити захист українців до 2028 року

Єврокомісія оприлюднила свою пропозицію щодо продовження Директиви про тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни в ЄС до 4 березня 2028 року.

Виняток становитимуть ті, хто втікає від служби в українській армії, повідомляє "Європейська правда" .

Пропозиція Єврокомісії враховує оборонні потреби України, які еволюціонують, та її потреби у відновленні.

"Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не повинен надаватися новоприбулим особам, яким не дозволено виїжджати з України через їхні військові зобов'язання згідно з українським законодавством. Це те, про що Україна нас просила, і це те, що ми робимо", – сказав єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер.

Він додав, що це питання широко обговорювалося з нашими українськими партнерами, нашими українськими друзями, а також, звісно, з нашими державами-членами.

Це захистить сім'ї, які побудували життя в Європі та інтегрувалися в приймаючі суспільства, наприклад, знайшовши роботу, роблячи внесок в економіку ЄС, вивчаючи мову, відвідуючи школу, відкриваючи бізнес.

Фото: Фокус.