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Суспiльство

Єврокомісія хоче продовжити захист українців до 2028 року

Єврокомісія хоче продовжити захист українців до 2028 року

Єврокомісія оприлюднила свою пропозицію щодо продовження Директиви про тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни в ЄС до 4 березня 2028 року.

Виняток становитимуть ті, хто втікає від служби в українській армії, повідомляє "Європейська правда" .

Пропозиція Єврокомісії враховує оборонні потреби України, які еволюціонують, та її потреби у відновленні.

"Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не повинен надаватися новоприбулим особам, яким не дозволено виїжджати з України через їхні військові зобов'язання згідно з українським законодавством. Це те, про що Україна нас просила, і це те, що ми робимо", – сказав єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер.

Він додав, що це питання широко обговорювалося з нашими українськими партнерами, нашими українськими друзями, а також, звісно, з нашими державами-членами.

Це захистить сім'ї, які побудували життя в Європі та інтегрувалися в приймаючі суспільства, наприклад, знайшовши роботу, роблячи внесок в економіку ЄС, вивчаючи мову, відвідуючи школу, відкриваючи бізнес.

Фото: Фокус.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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