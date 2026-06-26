Сонце, що вбиває: медики пояснили, як діяти при перегріванні

Спекотна погода може становити серйозну небезпеку для здоров’я, а в окремих випадках — навіть для життя. Медики наголошують: важливо вчасно розпізнати ознаки теплового виснаження та теплового удару і знати, як діяти до приїзду лікарів.
Теплове виснаження зазвичай не потребує невідкладної медичної допомоги, якщо людину вдається охолодити протягом приблизно 30 хвилин. Натомість тепловий удар є критичним станом і потребує негайного виклику медиків.
Серед основних ознак теплового виснаження:
— слабкість, запаморочення, головний біль;
— нудота або блювання;
— рясне потовиділення, бліда та волога шкіра;
— судоми в кінцівках і животі;
— підвищена температура тіла;
— сильна спрага та дратівливість.
У таких випадках людину необхідно якнайшвидше перемістити в прохолодне місце, дати воду та охолодити тіло.
Небезпечний стан при тепловому удару може проявлятися наступним чином:
— дуже висока температура тіла;
— гаряча шкіра без потовиділення;
— прискорене дихання та серцебиття;
— сплутаність свідомості або збудження;
— судоми;
— втрата свідомості.
У разі теплового удару необхідно негайно викликати швидку допомогу.
До приїзду медиків людину слід:
— перенести в тінь або прохолодне приміщення;
— зняти зайвий одяг;
— дати пити воду або ізотонічні напої;
— охолодити тіло водою або компресами;
— обмахувати для зниження температури.
Якщо людина непритомна, її слід покласти у стабільне бокове положення та контролювати дихання. За відсутності ознак життя — розпочати серцево-легеневу реанімацію.
Щоб зменшити ризики перегрівання, лікарі радять: пити достатньо рідини; носити легкий і світлий одяг; уникати перебування на сонці з 11:00 до 15:00; обмежити алкоголь; зменшити фізичні навантаження у спеку; у приміщеннях закривати штори та вікна і мінімізувати джерела тепла.
Як повідомляло раніше ForUa, у Франції двоє дітей померли в авто під час аномальної спеки.
Автор: Тетяна Андрійко