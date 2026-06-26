Сонце, що вбиває: медики пояснили, як діяти при перегріванні

Спекотна погода може становити серйозну небезпеку для здоров’я, а в окремих випадках — навіть для життя. Медики наголошують: важливо вчасно розпізнати ознаки теплового виснаження та теплового удару і знати, як діяти до приїзду лікарів.

Теплове виснаження зазвичай не потребує невідкладної медичної допомоги, якщо людину вдається охолодити протягом приблизно 30 хвилин. Натомість тепловий удар є критичним станом і потребує негайного виклику медиків.

Серед основних ознак теплового виснаження:

— слабкість, запаморочення, головний біль;

— нудота або блювання;

— рясне потовиділення, бліда та волога шкіра;

— судоми в кінцівках і животі;

— підвищена температура тіла;

— сильна спрага та дратівливість.

У таких випадках людину необхідно якнайшвидше перемістити в прохолодне місце, дати воду та охолодити тіло.

Небезпечний стан при тепловому удару може проявлятися наступним чином:

— дуже висока температура тіла;

— гаряча шкіра без потовиділення;

— прискорене дихання та серцебиття;

— сплутаність свідомості або збудження;

— судоми;

— втрата свідомості.

У разі теплового удару необхідно негайно викликати швидку допомогу.

До приїзду медиків людину слід:

— перенести в тінь або прохолодне приміщення;

— зняти зайвий одяг;

— дати пити воду або ізотонічні напої;

— охолодити тіло водою або компресами;

— обмахувати для зниження температури.

Якщо людина непритомна, її слід покласти у стабільне бокове положення та контролювати дихання. За відсутності ознак життя — розпочати серцево-легеневу реанімацію.

Щоб зменшити ризики перегрівання, лікарі радять: пити достатньо рідини; носити легкий і світлий одяг; уникати перебування на сонці з 11:00 до 15:00; обмежити алкоголь; зменшити фізичні навантаження у спеку; у приміщеннях закривати штори та вікна і мінімізувати джерела тепла.

Як повідомляло раніше ForUa, у Франції двоє дітей померли в авто під час аномальної спеки.