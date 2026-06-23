У Франції двоє дітей померли в авто під час аномальної спеки

У французькому місті Карпантра під час аномальної спеки в автомобілі виявили мертвими двох дітей віком 2 та 4 роки. Дітей знайшли без ознак життя вдень 22 червня в машині, яка була припаркована біля житлового будинку. Правоохоронці розглядають вплив високої температури як одну з основних версій трагедії.

За даними прокуратури, остаточні причини смерті встановлять після проведення судово-медичної експертизи. Тіла дітей направили на розтин до інституту судової медицини в місті Нім.

Пожежники повідомили, що прибули на виклик близько 13:20 та виявили дітей із зупинкою серця. Медики констатували смерть на місці. Після трагедії матір дітей госпіталізували, наразі її ще не допитали.

Слідство попередньо вважає, що діти могли самостійно потрапити до автомобіля, поки їхня 33-річна мати перебувала на закупах, після чого не змогли вибратися. «Причини смерті все ще розслідуються, але спека є провідною теорією», — заявила прокурорка Карпантра Елен Мурж.

Інцидент стався на тлі потужної хвилі спеки в Європі. За даними Météo-France, 54 департаменти Франції перебувають під найвищим рівнем погодної небезпеки через аномально високі температури, які місцями перевищують +40°C.

Як повідомляло раніше ForUa, Франція потерпає від однієї з найсильніших хвиль спеки за останні десятиліття, температура в окремих регіонах сягає 42°C.