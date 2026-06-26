Лікарні Парижа переповнені через екстремальну спеку

Лікарні Парижа та його передмість працюють майже на межі своїх можливостей через аномальну спеку, яка охопила Францію. На тлі екстремально високих температур влада країни вживає додаткових заходів для мінімізації наслідків негоди.

У Франції з п'ятниці запроваджують жорсткі обмеження на продаж і споживання алкоголю, повідомляють ЗМІ. За даними правоохоронців, такі заходи мають знизити ризики для здоров'я населення та зменшити кількість надзвичайних ситуацій.

Західна Європа вже кілька днів потерпає від потужної хвилі спеки. У Франції другий день поспіль фіксують найспекотніший день за всю історію метеорологічних спостережень. В окремих регіонах країни температура повітря перевищила +40 градусів.

Науковці пов'язують екстремальні погодні явища з наслідками глобальної зміни клімату. Голова Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату заявив, що нинішня спека в Європі виявилася навіть сильнішою, ніж прогнозували кліматичні моделі.

За його словами, це свідчить про посилення впливу глобальної зміни клімату та необхідність адаптації до дедалі частіших екстремальних погодних явищ.

Як повідомляло раніше ForUa, у Франції двоє дітей померли в авто під час аномальної спеки.