Дружба громад у дії: підлітки із Шацька відвідали естонське Риуґе

Підлітки з Шацької громади побували з кількаденним візитом в естонській громаді Риуґе, яка є партнером Шацька. Про завершення поїздки повідомили мер міста Риуґе Брітт Вахтер та представниця Шацької селищної ради Катерина Коверзнєва.

Риуґе приймала молодь із дружньої української громади в межах партнерської співпраці, яка триває з 2023 року. За цей час громади реалізували кілька спільних ініціатив, спрямованих на підтримку Шацької громади, обмін досвідом та розвиток міжнародних зв'язків. Цьогорічна поїздка стала ще одним кроком у зміцненні співпраці та дала українським підліткам можливість ближче познайомитися з Естонією, її природою, культурою та традиціями.

Під час перебування в Риуґе гості відвідали найвідоміші природні та туристичні локації регіону, серед яких найвища точка Балтії — пагорб Суур-Мунамяґі, долина Ойбікуорґ, болота Лухасоо та озеро Суур'ярв. Для учасників також організували активне дозвілля: гру в диск-гольф на гірськолижному курорті Хаанья, відвідування сауни та екскурсію громадою.

За словами учасників, поїздка залишила незабутні враження та подарувала нові знайомства й позитивні емоції. Організацією програми перебування займалася команда Молодіжного центру Риуґе, яка підготувала для гостей насичену культурно-пізнавальну програму.

Днями українська делегація повернулася додому. Мер Риуґе Брітт Вахтер подякувала учасникам візиту за теплу зустріч і побажала молоді, Шацькій селищній раді та всій громаді процвітання, а також подальшого зміцнення дружніх зв'язків між українською та естонською громадами.