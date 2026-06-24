Енергосистема Європи тріщить під тиском спеки

Європейські енергетичні системи стикаються зі зростаючим навантаженням через нову хвилю аномальної спеки. Масове використання кондиціонерів і вентиляторів суттєво збільшує споживання електроенергії, що підвищує ризики перевантаження мереж та локальних аварій.

Найбільшу вразливість, за оцінками експертів, демонструють країни Південної та Південно-Східної Європи. Йдеться про Грецію, Чорногорію, Туреччину, Хорватію, Італію та Іспанію, де під час екстремальних температур попит на електроенергію зростає найшвидше. Водночас у цих країнах не йдеться про заплановані відключення — мова лише про потенційні ризики короткочасних перебоїв у разі перевищення навантаження на систему.

Згідно з дослідженням Compare the Market, проведеним у 85 країнах, найбільше зростання споживання електроенергії під час спеки фіксується в Греції — у середньому на 38,62%. Далі у рейтингу йдуть Чорногорія (22,49%), Туреччина (21,91%), Хорватія (17,76%), Італія (14,22%) та Іспанія (8,86%).

Окремо дослідники проаналізували тривалість перебоїв електропостачання за останні п’ять років. Найдовші відключення серед європейських країн фіксувалися в Угорщині — у середньому 2,92 години на рік. Далі йдуть Словенія (2,16 години) та Греція (1,63 години).

За оцінками аналітиків, найбільших економічних втрат через перебої з електроенергією серед європейських держав зазнає Італія — близько 154,7 млн євро щорічно. Майже аналогічні втрати фіксуються у Польщі — близько 152,1 млн євро.

Фахівці пояснюють, що під час хвиль спеки навантаження на енергосистему зростає одразу з двох причин: різкого збільшення попиту на електроенергію та зниження ефективності роботи енергетичної інфраструктури через високі температури. Це може призводити до зниження стабільності мереж і, у критичних випадках, до аварійних відключень.

Попри це, європейські уряди наразі не оголошували про масові планові блекаути. Водночас оператори енергосистем закликають населення стежити за локальними попередженнями та раціонально використовувати електроенергію в періоди пікового навантаження.

Як повідомляло раніше ForUa, у Франції зафіксували 18 смертей на тлі рекордної спеки.