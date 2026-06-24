﻿
Суспiльство

Погода 24 червня: грози, град і спека до +32°

Погода 24 червня: грози, град і спека до +32°

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. У південних, центральних областях, місцями у Карпатському регіоні пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території країни істотних опадів не прогнозують.

За даними синоптиків, вдень на півдні країни можливі грози, в окремих районах – град та шквали вітру швидкістю 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +24…+29°, а у південній частині та місцями в центральних областях повітря прогріється до +27…+32°.

У Київській області та столиці прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. По області вдень очікується +24…+29°, у Києві – +26…+28°.

Як повідомляло раніше ForUa, рекордні температури очікуються вже цього літа.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогнозпогода 24 червняпогода в Києві
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Франції зафіксували 18 смертей на тлі рекордної спеки
Свiт 23.06.2026 19:02:46
У Франції зафіксували 18 смертей на тлі рекордної спеки
Читати
Трамп стає токсичним союзником для європейських правих напередодні виборів - Politico
Полiтика 23.06.2026 18:49:35
Трамп стає токсичним союзником для європейських правих напередодні виборів - Politico
Читати
Унікальний пергамент 1407 року розкриває релігійне життя середньовічного Львова
Культура 23.06.2026 18:23:19
Унікальний пергамент 1407 року розкриває релігійне життя середньовічного Львова
Читати

Популярнi статтi