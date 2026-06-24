Погода 24 червня: грози, град і спека до +32°

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. У південних, центральних областях, місцями у Карпатському регіоні пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території країни істотних опадів не прогнозують.

За даними синоптиків, вдень на півдні країни можливі грози, в окремих районах – град та шквали вітру швидкістю 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +24…+29°, а у південній частині та місцями в центральних областях повітря прогріється до +27…+32°.

У Київській області та столиці прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. По області вдень очікується +24…+29°, у Києві – +26…+28°.

Як повідомляло раніше ForUa, рекордні температури очікуються вже цього літа.