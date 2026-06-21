Порошенко: Орденом Білого Орла нагородили не президентів, а український народ

П'ятий президент України Петро Порошенко оголосив про відмову від ордена Білого Орла після рішення президента Польщі Кароль Навроцький позбавити цієї нагороди президента України Володимир Зеленський.

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

За словами експрезидента, і його самого, і Зеленського нагороджували не як керівників держав, а як представників українського народу та українських військових, які захищають не лише Україну, а й Польщу та всю Європу.

«Тому я прийняв рішення відмовитися від ордена Білого Орла. Два тижні тому я обіцяв колегам на погоджувальній раді зробити цей крок, якщо нам не вдасться переконати президента Навроцького не робити хибне рішення. На жаль, не вдалося», – заявив Порошенко.

Водночас він наголосив, що його рішення жодним чином не спрямоване проти польського народу.

Порошенко зазначив, що історичні суперечки не повинні визначати майбутнє українсько-польських відносин.

«Я не хочу, щоб поляки редагували наші підручники і жодним чином не претендую на те, щоб ми, українці, корегували польські підручники, бо інакше нам пришлють спільний підручник із Москви», – сказав він.

Експрезидент також застеріг, що будь-яке загострення між Києвом і Варшавою становить загрозу безпеці обох держав, особливо в умовах війни з Росією.

За його словами, Москва намагається використати історичні суперечності, аби підірвати західну логістику України та послабити підтримку Києва.

«Будь-яка криза між Києвом і Варшавою сьогодні – це не лише проблема дипломатії. Це питання безпеки. І саме тому її потрібно вирішувати негайно», – наголосив Порошенко.

Він закликав уже найближчим часом шукати рішення, які дозволять не поглиблювати конфлікт, а перетворити нинішню кризу на поштовх до нового етапу українсько-польського партнерства.

«Політики можуть собі дозволити політичні жести, але дипломати мають не орденами кидатися, а долати кризу», – додав п'ятий президент України.

Раніше про відмову від ордена Білого Орла оголосили другий і третій президенти України – Леонід Кучма та Віктор Ющенко.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, пояснивши це розбіжностями щодо історичної пам'яти та ставлення до Української повстанської армії. Рішення стало реакцією на указ президента України про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесного найменування «імені Героїв УПА».

Після цього про намір повернути Польщі державні нагороди заявили також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав рішення польського президента «катастрофічною помилкою», яка може мати далекосяжні негативні наслідки для українсько-польського партнерства.

Як повідомляв ForUA, колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що цей скандал привернув увагу міжнародної спільноти до польського бачення Волинської трагедії. Водночас він розкритикував чинний уряд Польщі за недостатньо жорстку позицію у відносинах із Києвом. Попри історичні суперечки, політик виступив проти блокування військової допомоги Україні, наголосивши, що українці захищають безпеку всієї Європи. «Я не погоджуюся на блокування військової допомоги. Я волію, щоб в українських танках гинули українські солдати, ніж щоб у польських танках гинули польські солдати», — цинічно сказав політик. Також Моравецький повідомив, що не збирається повертати орден Ярослава Мудрого, яким його нагородила Україна.