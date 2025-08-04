Битва на виснаження: окупанти рвуться до Лимана і Покровська

Російські війська продовжують наступальні дії на сході України, здійснюючи локальні просування на Лиманському та Покровському напрямках. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що згідно з новими геолокаційними кадрами, сили РФ нещодавно просунулись на схід від міста Лиман. У відповідь українські війська ведуть контрнаступальні бої в центрі населеного пункту Рідкодуб, розташованого на північ від Лимана.

Окупанти також активізували атаки на північний захід від Лимана — у напрямку Середнього та Шандриголового, на північ — поблизу Карпівки, на схід — у районі Торського, а також на південний схід — у Серебрянському лісі.

На Покровському напрямку супутникові знімки зафіксували незначне просування російських військ у районі Новоукраїнки, що на південь від Покровська. Водночас російські підрозділи намагалися просунутися безпосередньо поблизу самого міста Покровськ і на північ від нього.

ISW зазначає, що інтенсивність боїв на сході України залишається високою, а загроза подальших спроб прориву російських військ зберігається.