Названо найкращого гравця місяця в MLS

Ліонель Мессі, беззаперечний лідер "Інтер Маямі", продовжує демонструвати феноменальний рівень гри в американській лізі, здобувши звання найкращого гравця MLS за підсумками липня. Це вже друга подібна відзнака для 38-річного аргентинця цього сезону, адже раніше він був названий гравцем місяця в травні, інформує ForUА.

Протягом липня Мессі провів п'ять матчів, у яких відзначився вісьмома забитими голами та трьома результативними передачами. Його результативність вражає: у шести з семи останніх ігор MLS він незмінно оформляв дубль, що свідчить про неймовірну стабільність та вплив на гру своєї команди.

Цікаво, що Мессі отримав цю нагороду, попри пропуск матчу останнього туру проти "Цинциннаті". Причиною стала дискваліфікація, пов'язана з його неучастю у виставковому матчі зірок MLS проти зірок чемпіонату Мексики. Проте, це не завадило йому переконати голосуючих у своїй винятковій формі.

Наразі "Інтер Маямі" посідає 5-те місце у Східній конференції та активно готується до другої, вирішальної частини регулярного чемпіонату, сподіваючись на подальші звершення під керівництвом свого зіркового капітана.

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