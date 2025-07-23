Верховна Рада може терміново зібратися, щоб проголосувати законопроєкт Зеленського, - депутат

Приблизно наступного тижня Верховна Рада може терміново зібратися для голосування за новий законопроєкт щодо НАБУ та САП, поданий президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко.

Як повідомляв ForUA, президент України Володимир Зеленський подасть законопроєкт про посилення незалежности антикорупційних органів. Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

«Усі почули те, що кажуть люди цими днями — у соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано», – сказав Зеленський.

За його словами, законопроєкт, який він подасть, «забезпечить силу системі правопорядку», але водночас матиме «всі норми для незалежности Стокорупційних інституцій».

Він також розповів деталі ранкової наради з представниками правоохоронних органів: Служби безпеки, Національного Антикорупційного бюро, Спеціалізованої Антикорупційної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Національного агентства з питань запобігання корупції, Державного бюро розслідувань і генеральним прокурором України.

«Мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи. Важливо, що вони сказали й одне одному те, що давно накопичувалось. Дуже ціную домовленість про командну роботу та про заходи, які можуть реально дати відчуття невідворотности покарання, а отже, справедливости в Україні», – каже президент.

А втім, парламентарі взяли перерву в роботі парламенту, що триватиме чотири тижні.

Нагадаємо, напередодні, 22 липня, Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12414, поправки до якого фактично ліквідували незалежність НАБУ і САП. Зокрема він передбачає таке:

генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і в разі їхнього невиконання змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

сам вирішує спори про підслідність;

самостійно підписує підозри топпосадовцям;

керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки генпрокурор.

На тлі цього рішення в Києві тисячі людей вийшли на акцію протесту, скандуючи «Вето на закон», «Поверніть Європу», «Ганьба», а також «Єрмака за двері». Протести також відбулися в низці інших міст, зокрема у Львові, Дніпрі, Одесі, Луцьку та Рівному.

Президент тим часом підписав відповідний закон на тлі обурення громадськости й вже зустрівся з керівниками Стокорупційних органів.

Тим часом у Європейській комісії дуже стурбовані ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, та на найвищому рівні попросили Київ про пояснення. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цих подій контактувала з президентом України Володимиром Зеленським, висловивши свої серйозні занепокоєння і попросивши Київ про пояснення.