Проєкт Stargate – спільний задум OpenAI та Oracle

Компанія OpenAI уклала контракт із техногігантом Oracle на $30 млрд на рік за послуги дата-центрів.

Йдеться про будівництво надпотужного центру обробки даних Stargate I у Техасі – частини спільного проєкту OpenAI з Oracle зі створення масштабної ШІ-інфраструктури.

Про контракт спочатку повідомило видання The Wall Street Journal. Згодом гендиректор OpenAI Сем Альтман підтвердив деталі угоди, проте без уточнення суми.

we have signed a deal for an additional 4.5 gigawatts of capacity with oracle as part of stargate. easy to throw around numbers, but this is a _gigantic_ infrastructure project.



some progress photos from abilene: pic.twitter.com/JfutuoYvn9