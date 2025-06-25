Тарифи на електроенергію в липні 2025 року: що очікує українців

Можливе підвищення вартості комунальних послуг викликає занепокоєння у багатьох українців, адже сплата за них вже зараз займає значну частину сімейного бюджету. Однак, згідно з останніми повідомленнями, найближчим часом перегляду тарифів на електроенергію не передбачається.

Як повідомляє редакція сайту Новини.LIVE, у липні 2025 року тарифи на електроенергію для побутових споживачів залишаться незмінними. Згідно з постановою Кабінету міністрів, вартість електроенергії становитиме 4,32 грн за кіловат-годину з 1 липня 2025 року і до кінця жовтня того ж року. Таким чином, українці оплачуватимуть електрику за чинним тарифом без змін включно до листопада.

Варто зазначити, що для власників двозонних лічильників продовжує діяти знижена ставка у нічний період. Зокрема, з 23:00 до 07:00 електроенергія коштує 2,16 грн за кВт-годину.

Що стосується пільгової ціни для домогосподарств з електроопаленням?

Раніше, з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року, для домогосподарств із системами електроопалення була встановлена пільгова ціна – 2,64 грн за кВт-год. Ця ставка застосовувалась лише у випадку, якщо місячне споживання не перевищувало 2 тисячі кВт-годин.

У січні уряд ухвалив рішення, яке пом'якшило умови для таких споживачів: тепер повний тариф застосовується лише до обсягу споживання, що перевищує встановлений ліміт. Все, що знаходиться в межах 2 тисяч кВт-год, оплачується за зниженою ставкою – 2,64 грн за кіловат-годину. Проте, у неопалювальний період (тобто зараз), вартість світла для таких споживачів є стандартною – 4,32 грн за кіловат-годину.