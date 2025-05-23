Стало відомо, що країни НАТО обговорять на саміті в Гаазі

Країни-члени НАТО готуються до важливого саміту в Гаазі, де ключовою темою обговорення стануть майбутні витрати на оборону. Як заявив посол США в НАТО Метью Вітакер, Альянс має намір представити чіткі кроки для досягнення амбітного показника у 5% від ВВП, спрямованого на зміцнення колективної безпеки.

За словами посла, лідери держав-членів НАТО планують підписати нову ціль щодо оборонних витрат на майбутньому саміті. Ця нова мета передбачає виділення 3,5% ВВП безпосередньо на основну оборону та додаткові 1,5% ВВП на суміжні оборонні сфери до 2032 року. Така ініціатива свідчить про рішучість Альянсу посилити свою обороноздатність в умовах зростаючих геополітичних викликів.

Очікується, що в саміті в Гаазі візьме участь і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Ця новина є особливо важливою на тлі попередніх повідомлень у світових ЗМІ, які, посилаючись на джерела в Білому домі, припускали можливість ігнорування саміту американським лідером у разі недостатнього збільшення оборонних витрат з боку європейських союзників. Таким чином, підтвердження участі Трампа може свідчити про досягнення певного порозуміння щодо цього питання.

Обговорення та прийняття нової цілі щодо витрат на оборону у розмірі 5% від ВВП стане важливим сигналом про єдність та готовність країн НАТО інвестувати в свою колективну безпеку. Деталі щодо конкретних механізмів досягнення цієї амбітної мети, ймовірно, будуть оприлюднені за підсумками саміту в Гаазі. Світ уважно стежитиме за рішеннями, які будуть прийняті на цій важливій зустрічі лідерів країн-членів Північноатлантичного альянсу.