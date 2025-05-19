Вибори в Польщі: доля українсько-польських відносин вирішується в другому турі

18 травня у Польщі відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з даними екзит-полів, у другий тур проходять два лідери перегонів — мер Варшави Рафал Тшасковський та голова Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький.
Результати екзит-полів:
Рафал Тшасковський («Громадянська коаліція») — 30,8%
Кароль Навроцький («Право і справедливість») — 29,1%
Інші кандидати набрали значно менше голосів. Другий тур заплановано на 1 червня.
Політичні позиції кандидатів і ставлення до України
Рафал Тшасковський — проєвропейський ліберал:
- Виступає за посилення підтримки України у війні з РФ.
- Підтримує вступ України до НАТО та ЄС.
- Закликає до зміцнення безпеки Польщі як частини західної архітектури.
- Під час дебатів назвав Україну «буферною зоною», що викликало неоднозначну реакцію.
Кароль Навроцький — консерватор із історичним ухилом:
- Вимагає від Києва «визнання відповідальності за Волинь».
- Хоче вирішення територіального питання на рівні ЄС.
- Позиціонує себе як критик українського націоналізму.
- Не відкидає підтримки України в рамках спільної європейської політики.
Президент Польщі має вагомий вплив на зовнішню політику країни, зокрема — на підтримку України. Перемога Тшасковського може зміцнити проукраїнську політику уряду Туска.
Натомість Навроцький можеь обмежити підтримку Києва та ускладнити відносини між країнами.
Вибори в Польщі не лише визначать внутрішню динаміку, а й вплинуть на безпекову ситуацію у Центрально-Східній Європі.