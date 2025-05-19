Вибори в Польщі: доля українсько-польських відносин вирішується в другому турі

18 травня у Польщі відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з даними екзит-полів, у другий тур проходять два лідери перегонів — мер Варшави Рафал Тшасковський та голова Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький.

Результати екзит-полів:

Рафал Тшасковський («Громадянська коаліція») — 30,8%

Кароль Навроцький («Право і справедливість») — 29,1%

Інші кандидати набрали значно менше голосів. Другий тур заплановано на 1 червня.

Політичні позиції кандидатів і ставлення до України

Рафал Тшасковський — проєвропейський ліберал:

- Виступає за посилення підтримки України у війні з РФ.

- Підтримує вступ України до НАТО та ЄС.

- Закликає до зміцнення безпеки Польщі як частини західної архітектури.

- Під час дебатів назвав Україну «буферною зоною», що викликало неоднозначну реакцію.

Кароль Навроцький — консерватор із історичним ухилом:

- Вимагає від Києва «визнання відповідальності за Волинь».

- Хоче вирішення територіального питання на рівні ЄС.

- Позиціонує себе як критик українського націоналізму.

- Не відкидає підтримки України в рамках спільної європейської політики.

Президент Польщі має вагомий вплив на зовнішню політику країни, зокрема — на підтримку України. Перемога Тшасковського може зміцнити проукраїнську політику уряду Туска.

Натомість Навроцький можеь обмежити підтримку Києва та ускладнити відносини між країнами.

Вибори в Польщі не лише визначать внутрішню динаміку, а й вплинуть на безпекову ситуацію у Центрально-Східній Європі.