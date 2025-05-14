На тимчасово окуповану частину Херсонської області, до так званої «Скадовської єпархії», привезли ковчег із часткою мощей Матрони Московської. Захід відбувся за ініціативи РПЦ — установи, яка в Україні офіційно не має права діяти, а її представники співпрацюють із російськими силовими структурами.

Про «прибуття святині» повідомляють підконтрольні окупантам джерела. Разом із реліквією до Скадовська прибули представники Синодального відділу РПЦ по взаємодії з армією та правоохоронними органами РФ, що ще раз підкреслює зв’язок між церковною діяльністю та російською військовою машиною.

Так звану «святиню» зустрічали представники незаконно діючої структури — «єпископ Скадовський і Алешкинський Філарет», а також священнослужителі, підконтрольні окупаційній адміністрації.

Згідно з повідомленням, у найближчі дні ковчег планують провезти іншими населеними пунктами окупованої частини півдня області, намагаючись використати релігійні символи як інструмент впливу на населення та легітимізації присутності РФ.

Російська православна церква неодноразово використовувалась Кремлем для духовно-пропагандистської підтримки загарбницьких дій, а «турне мощей» — це черговий прояв м’якої сили в умовах військової окупації. Під прикриттям релігійної риторики РПЦ просуває наративи «русского мира» та підтримує агресивну політику Кремля.