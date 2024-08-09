Військова агресія Росії проти України обернулася проти самої РФ, і тепер, судячи з міжнародної реакції, значна частина глобальних спільнот вважає цю державу законною ціллю для будь-яких операцій і типів зброї, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Абсолютно спокійна, зважена, об’єктивна, базована на розумінні духу міжнародного права та принципів ведення оборонної війни – саме такою є міжнародна реакція на події в Курській області РФ. Неочікувано, несподівано, але вкрай показово й демонстративно. Одні не помітили. Іншим однаково. Більшість тихо схвалює", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Як Подоляк зазначив, "тепер неможливе стало можливим, і міфічна російська брутальність і "бєспрєдєльность" обернулися проти самої Росії".

"Собаку, вибачте, справедливо визнали скаженим. Тепер суттєва частина глобальних спільнот вважає рф законною ціллю для будь-яких операцій і типів зброї", - написав він.

Це, за словами радника глави Офісу президента, "стало результатом величезної дипломатичної, юридичної, просвітницької роботи (з боку України - ред.)".

"Окрім армії окупанта, Україна також успішно боре історично сильні проросійські симпатії в деяких регіонах світу та страх ескалації на Заході. Останній рік був дуже тяжким, і ніхто не обіцяє, що наступний стане легшим. Але ми маємо перемоги, як бачите, не лише на полі бою", - резюмував він.