Україна має законне право захищатись, у тому ж числі "завдаючи ударів по агресору на його території". Так прокоментував "Суспільному" події у Курській області РФ речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано.

"ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності", - сказав він.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Кірбі заявив, що США не змінили свою політику щодо дозволу Україні використовувати американську зброю "для протидії загрозам, що виникають по той бік кордону", пише Bloomberg.

За його словами, офіційні особи "зв'яжуться з українськими колегами, аби краще зрозуміти ситуацію".