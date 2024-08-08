Президент України Володимир Зеленський підписав закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення здійснення військового похоронного ритуалу під час почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Відповідна позначка з'явилася в картці закону №3885-ІХ на сайті Верховної Ради.

Закон забезпечує можливість поховання загиблих захисників України на меморіальному кладовищі з відповідною церемонією вже у 2024 році.

Правками Комітету гуманітарної та інформаційної політики додано можливість поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих у війні поліцейських.

Також передбачено, що на території Національного військового меморіального кладовища можуть бути створені кенотафи - символічні надгробки без безпосереднього поховання тіла.