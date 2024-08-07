Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує парламенту ухвалити законопроєкт щодо громадянства для добровольців рекомендує парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт щодо громадянства для добровольців.

Про це повідомляє прес-служба Ради, передають Українські Новини.

"На своєму засіданні Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин 01 серпня цього року в порядку підготовки до другого читання розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, реєстр. № 9585 від 07.08.2023, поданий Кабінетом Міністрів України. За результатами розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді України за результатами розгляду прийняти його в другому читанні та в цілому", – сказано у повідомленні.

Рекомендованим до ухвалення законопроєктом передбачено: