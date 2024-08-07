Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує парламенту ухвалити законопроєкт щодо громадянства для добровольців рекомендує парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт щодо громадянства для добровольців.
Про це повідомляє прес-служба Ради, передають Українські Новини.
"На своєму засіданні Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин 01 серпня цього року в порядку підготовки до другого читання розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, реєстр. № 9585 від 07.08.2023, поданий Кабінетом Міністрів України. За результатами розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді України за результатами розгляду прийняти його в другому читанні та в цілому", – сказано у повідомленні.
Рекомендованим до ухвалення законопроєктом передбачено:
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можливість отримання дозволів на імміграцію або набуття громадянства України на підставі паспортних документів, строк дії яких закінчився, а також можливість отримання посвідок на тимчасове проживання іноземцями та особами без громадянства, залученими до захисту України у складі сил територіальної оборони або добровольчих формувань територіальної громади, урегулювати свій правовий статус перебування на території України;
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члени сім’ї осіб, які уклали контракт про проходження служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, матимуть право на отримання посвідки на тимчасове проживання;
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громадяни Російської Федерації та громадяни Республіки Білорусь, які в період з 24 лютого 2020 року набули громадянство України відповідно до Закону України "Про громадянство України" і подали зобов’язання припинити іноземне громадянство, зобов’язані будуть подати документ про припинення іноземного громадянства протягом року з дня припинення чи скасування воєнного стану, якщо строк виконання такого зобов’язання вже сплив;
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особи, які набули громадянство України під час воєнного стану і подали зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою та які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, матимуть право виконати взяте зобов’язання протягом двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану.
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