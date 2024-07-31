Західні системи протиповітряної оборони, включно з американськими Patriot, надійдуть в Україну вже найближчими місяцями, заявив президент Володимир Зеленський під час засідання членів Конгресу місцевих і регіональних влад від Рівненської області.

Глава держави зазначив, що пріоритет - забезпечення захисту промислових та економічних центрів достатньою кількістю систем ППО, повідомила його пресслужба.

"Завдяки нашій роботі й партнерам ми збільшуємо кількість "Петріотів" та інших систем. Тому ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямі. І в серпні, вересні та жовтні будуть відповідні системи в нашій державі", - сказав Зеленський.

Під час засідання, де взяли участь близько 120 представників місцевої влади, бізнесу та банків, також обговорювали важливість підтримки українських захисників і захисниць, розвиток регіонального співробітництва з іншими країнами, облаштування шкільних укриттів і ситуацію в енергетиці.

Як зазначили представники місцевої влади, в Рівненській області встановлюють додаткові генерувальні потужності. Нині на теплопостачальних і промислових підприємствах працюють 17 таких установок. Також близько 1200 будинків в області забезпечені сонячними панелями.

Глава держави, зі свого боку, підтримав пропозицію про розширення програми безвідсоткового кредитування для встановлення альтернативних джерел енергії на об'єктах соціальної інфраструктури.

Крім того, учасники засідання обговорили забезпечення навчальних закладів укриттями, які можуть розташовуватися в підвальних і напівпідвальних приміщеннях.