також у роздiлiПолiтика
Німеччина та Данія передали Україні новий пакет військової допомоги
Сікорський: Угорщина стає все більш ізольованою в ЄС
В США розповіли про угоди щодо виробництва зброї в Україні
В Словаччині Україні погрожують наслідками зупинки транзиту російської нафти
Пріцкер: США і союзники намагаються комплексно вирішити питання нестачі енергії в Україні
ISW: Росія вимірює у Північної Кореї зброю на харчі
На американську базу в Польщі перекидають танки і БМП
Пентагон розкрив вміст нового пакету допомоги і оборонного замовлення на $1,5 мільярда
Президент Чехії вважає, що без Росії та Китаю переговори про закінчення війни неможливі
Начальник Генштабу Великої Британії: Росії може знадобитися 5 років, щоб захопити чотири області
Кулеба: Китай непорушно підтвердив свою повагу до принципу суверенітету України
Байден обіцяє зберегти коаліцію на підтримку України
В Німеччині вже думають, коли Росія може напасти на НАТО
Печерський суд арештував яхту Медведчук
Генсек НАТО закликав до перемир'я перед Олімпійськими Іграми
Угорщина блокує допомогу Україні через санкції проти
Чехія приєднується до коаліції дронів для України
Латвія відправляє в Україну 500 безпілотників

Західні системи протиповітряної оборони, включно з американськими Patriot, надійдуть в Україну вже найближчими місяцями, заявив президент Володимир Зеленський під час засідання членів Конгресу місцевих і регіональних влад від Рівненської області.

Глава держави зазначив, що пріоритет - забезпечення захисту промислових та економічних центрів достатньою кількістю систем ППО, повідомила його пресслужба.

"Завдяки нашій роботі й партнерам ми збільшуємо кількість "Петріотів" та інших систем. Тому ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямі. І в серпні, вересні та жовтні будуть відповідні системи в нашій державі", - сказав Зеленський.

Під час засідання, де взяли участь близько 120 представників місцевої влади, бізнесу та банків, також обговорювали важливість підтримки українських захисників і захисниць, розвиток регіонального співробітництва з іншими країнами, облаштування шкільних укриттів і ситуацію в енергетиці.

Як зазначили представники місцевої влади, в Рівненській області встановлюють додаткові генерувальні потужності. Нині на теплопостачальних і промислових підприємствах працюють 17 таких установок. Також близько 1200 будинків в області забезпечені сонячними панелями.

Глава держави, зі свого боку, підтримав пропозицію про розширення програми безвідсоткового кредитування для встановлення альтернативних джерел енергії на об'єктах соціальної інфраструктури.

Крім того, учасники засідання обговорили забезпечення навчальних закладів укриттями, які можуть розташовуватися в підвальних і напівпідвальних приміщеннях.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0