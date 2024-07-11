Умовою нового припинення вогню в розв'язаній Росією війні проти України мають бути гарантії безпеки, які дають 100% упевненість в утриманні цієї лінії припинення вогню, де б вона не розміщувалась, і найкращою такою гарантією є членство України в НАТО, вважає генеральний секретар цієї організації Єнс Столтенберг.

"Я твердо переконаний, що, коли бойові дії припиняться, нам необхідно забезпечити Україні можливості для стримування майбутньої агресії з боку Росії, а для цього потрібні гарантії безпеки. І, звісно, найкращою і найсильнішою гарантією безпеки буде стаття 5 (Північноатлантичного договору, що закріплює принцип колективної оборони - ІФ-У)", - сказав він на NATO Public Forum у середу у Вашингтоні.

Столтенберг нагадав, як Росія з 2014 року вже декілька разів порушувала домовленості про припинення вогню та окуповувала нові території України.

"Тому я вважаю, що спосіб гарантувати, що це зупиниться - це вступ до НАТО", - підсумував генсек, пише "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання про можливе формулювання перспектив членства України в НАТО в підсумковій декларації саміту у Вашингтоні, Столтенберг визнав його важливість, оскільки це визначає порядок денний і зазначає напрям, але водночас наголосив, що "дії говорять гучніше за слова".

На його думку, реальні кроки і довгострокові зобов'язання НАТО щодо підтримки Києва - все це допомагає Україні наблизитися до членства в НАТО.

"Щоб потім, коли настане час, коли в нас буде консенсус і політичні умови будуть створені, і коли буде направлено запрошення, вони (Україна) зможуть одразу ж стати членами", - додав генсек.

Він зазначив, що рамкова програма НАТО, яку закріплюють на саміті у Вашингтоні, має знизити ризик повторення ситуації із затримкою допомоги Україні, яка була з кінця минулого року і яка позначилася на можливості стримувати лінію фронту.

Столтенберг також уточнив, що на сьогодні приблизно 50% військової підтримки Україні надають європейські союзники і Канада, тому неправильною є думка про те, що саме США несуть основний тягар.

"Якщо додати економічну, макроекономічну, гуманітарну підтримку, то європейські союзники надають (її) набагато більше, ніж Сполучені Штати", - констатував він.

За його словами, сенс роботи полягає в тому, щоб забезпечити узгоджені формули розподілу тягаря, підвищити прозорість, а також підзвітність.