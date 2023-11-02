Колишній позаштатний радник Офісу Президента і блогер Олексій Арестович заявив про намір висунути свою кандидатуру на наступних виборах президента України. Раніше сьогодні блогер опублікував на свою передвиборчу програму.
Відповідну заяву Арестович зробив у коментарі "Інтерфакс-Україна" в середу, 1 листопада.
Раніше сьогодні блогер опублікував у своєму Telegram-каналі текст, який назвав своєю передвиборчою програмою.
Журналісти запитали в Арестовича, чи означає це, що він має намір балотуватися на наступних виборах президента.
"Так, буду висуватися", — відповів блогер.
Він також прокоментував опублікований ним раніше текст, підтвердивши, що це дійсно є його передвиборчою програмою.
"Вона буде доопрацьована фахівцями, я її опублікував для початку дискусії. Заперечення, думки, поради, критика — вітаються", — сказав Арестович.
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