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Україна в день відкриття нового пленарного засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) у Парижі вкотре закликає цю організацію внести Росію до "чорного списку" через подальше зростання ризиків для глобальної фінансової безпеки.

"Росія продовжує систематично порушувати стандарти групи, зокрема: співпрацює та торгує зброєю з країнами, що внесені до чорного списку FATF - Іраном та Північною Кореєю, а також визнала фінансування терористичної організації ПВК "Вагнер", - наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він зазначив, що Росія висміює принципи FATF і використовує закулісну підступну тактику, щоб спробувати запобігти подальшим обмежувальним заходам, покликаним протистояти ризикам для глобальної фінансової безпеки, які вона створює.

"Ця відверта політизація нейтрального, заснованого на правилах процесу не може залишитися непоміченою. Росія має бути внесена до чорного списку FATF, а відповідна заява з детальним описом ризиків має бути опублікована, щоб попередити міжнародну фінансову спільноту", - заявив очільник Мінфіну України.

Нинішнє пленарне засідання FATF триватиме з 23 до 27 жовтня. На попередньому засіданні 19-23 червня пропозиція України внести Росію до "чорного списку" не знайшла підтримки.

"Призупинення членства Російської Федерації залишається чинним... FATF знову заявляє, що всі юрисдикції мають проявляти пильність щодо поточних ризиків, пов'язаних з обходом заходів, вжитих проти РФ, із метою захисту міжнародної фінансової системи", - повторювали в підсумковому комюніке колишню позицію організації.

Міністр фінансів України тоді піддав критиці таке рішення FATF.

 
ForUm

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