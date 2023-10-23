Україна документально підтвердила викрадення близько 20 тисяч дітей державою-агресором Росією, заявив Президент України Володимир Зеленський. Про це сказано у повідомленні Офісу Президента.

Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Держава виконує важливу посередницьку роль Катару в поверненні незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.

"Тільки те, що ми можемо підтвердити документально, – це близько 20 тисяч викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці", – сказав Зеленський.

Також Катар зацікавлений у відновленні українських лікарень, зруйнованих Росією, зазначають в ОП.