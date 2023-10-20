Українська переговорна група, очолювана заступником глави Офісу президента Ігорем Жовквою, розпочала перший раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки України.

"За дорученням президента України та керівника Офісу глави держави сьогодні розпочато перший раунд перемовин із Французькою Республікою щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України", - повідомляє пресслужба глави української держави.

Зазначається, що до переговорної групи також увійшли заступник глави ОП Роман Машовець і перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

У повідомленні наголошується, що Україна вже розпочала двосторонні переговори зі США, Великою Британією, Канадою та Японією, а Франція стала п'ятою державою, з якою було розпочато відповідні переговори щодо гарантій безпеки.

"Важко переоцінити важливість двосторонніх безпекових перемовин із Францією як країною - засновницею Європейського Союзу та НАТО. Ми постійно відчуваємо підтримку Франції як у наближенні перемоги України, так і на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави", - зазначив Жовква.

Наголошується, що початок перемовин поглиблює підтримку Франції України у військовій та економічній сферах, а також у безпековій.

"Невід'ємною складовою безпекових гарантій є також допомога в розбудові військово-промислового комплексу та в економічному відновленні України. Важливим елементом стримування агресії мають стати також потужні санкції та невідворотність конфіскації активів країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

За результатами переговорів сторони узгодили порядок координації з питання гарантій безпеки на найближчий час, а також план подальших двосторонніх переговорів.