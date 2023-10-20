також у роздiлiПолiтика
Стало відомо, хто очолить управління преси та інформації в Міністерстві оборони
Арахамія пообіцяв, що переговорів щодо вступу в ЄС лишилось чекати недовго
Зеленський обговорив з румунським прем'єром нові логістичні шляхи
ДБР повідомило про підозру чиновнику столичної Державної служби з надзвичайних ситуацій
Україна отримала 31 американський танк M1A1 Abram
Николай Тищенко рассказал Арестовичу, где настоящая коррупция, и призвал бороться с ней совместно
Колишньому голові Верховного суду зменшили заставу до 35 мільйонів
Зеленському відмовили у візиті в Ізраїль
Єврокомісія оголосила про запуск гуманітарного мосту для населення Гази
Буданов розповів, коли дізнався точну дату нападу на Україну
Секретар СНБО розповів про російську агентуру з експертів та акторів-розвідників
Кулеба: Україна та Ізраїль - це два театри однієї війни
Байден попросить у Конгресу значно більше 2 млрд доларів для України та Ізраїлю
Україна бере в оренду на зиму системи ППО
Посол України: В полоні бойовиків можуть перебувати українські громадяни
Британська розвідка: Росія накопичує ракети для зимового удару
Гутцайт заявив, за яких умов Росію повернуть до МОК
Залужний повідомив Брауну про активізацію дій окупантів

Українська переговорна група, очолювана заступником глави Офісу президента Ігорем Жовквою, розпочала перший раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки України.

"За дорученням президента України та керівника Офісу глави держави сьогодні розпочато перший раунд перемовин із Французькою Республікою щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України", - повідомляє пресслужба глави української держави.

Зазначається, що до переговорної групи також увійшли заступник глави ОП Роман Машовець і перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

У повідомленні наголошується, що Україна вже розпочала двосторонні переговори зі США, Великою Британією, Канадою та Японією, а Франція стала п'ятою державою, з якою було розпочато відповідні переговори щодо гарантій безпеки.

"Важко переоцінити важливість двосторонніх безпекових перемовин із Францією як країною - засновницею Європейського Союзу та НАТО. Ми постійно відчуваємо підтримку Франції як у наближенні перемоги України, так і на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави", - зазначив Жовква.

Наголошується, що початок перемовин поглиблює підтримку Франції України у військовій та економічній сферах, а також у безпековій.

"Невід'ємною складовою безпекових гарантій є також допомога в розбудові військово-промислового комплексу та в економічному відновленні України. Важливим елементом стримування агресії мають стати також потужні санкції та невідворотність конфіскації активів країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

За результатами переговорів сторони узгодили порядок координації з питання гарантій безпеки на найближчий час, а також план подальших двосторонніх переговорів.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0