Президент України Володимир Зеленський провів у середу в Києві зустріч із прем'єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку.

"Зустрівся з прем'єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку. Обговорили подальшу оборонну підтримку України з боку Румунії та питання продовольчої безпеки, а саме - важливість розбудови нових логістичних шляхів транзиту української агропродукції територією Румунії", - написав президент у телеграмі.

Як повідомляє пресслужба Зеленського, під час зустрічі також ішлося про прогрес України на шляху до ЄС, зокрема у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку перемовин про вступ до Європейського Союзу.

Президент України подякував румунській стороні за пакети військової допомоги, які посилили українських воїнів на полі бою, а також за гуманітарну підтримку та сприяння в евакуації українців із Ізраїлю до Румунії.

Зеленський також високо оцінив результати свого нещодавнього візиту до Румунії, а також перше в історії українсько-румунських відносин спільне засідання урядів двох країн, яке відбулося сьогодні в Києві.

"Це велике досягнення після наших домовленостей на рівні президентів щодо розвитку стратегічного партнерства між країнами. Хочу подякувати вашій державі за те, що приймали нашу делегацію. У мене була можливість бути присутнім у Румунії та мати стратегічні домовленості. Сьогодні ми бачимо розвиток цих домовленостей", - сказав він.

Глава держави висловив переконання, що українсько-румунські відносини й надалі поглиблюватимуться. Цьому сприятиме також вирішення актуальних питань двостороннього порядку денного.

"Вважаю, що в нас потужне майбутнє. Сьогодні ухвалено стратегічне рішення, про яке ми говорили, щодо румунської мови. Я думаю, що це відповідь на те, в який спосіб ми будемо і хочемо працювати разом", - зазначив Зеленський.

Президент також окреслив ключові пріоритети щодо подальшої оборонної підтримки України з боку Румунії, зокрема з урахуванням необхідності забезпечення захисту південного регіону України та портової інфраструктури Дунаю від російських повітряних атак.

Як повідомлялося, у рамках спільного українсько-румунського засідання урядів Україна ухвалила рішення, що тепер визнаватиметься тільки румунська мова як єдина офіційна мова.