також у роздiлiПолiтика
Новий міністр оборони поговорив з головою Пентагону: що відомо?
Стефанішина: В ЄС є консенсус щодо переговорів про вступ України
В НАТО немає доказів, що дрони падали в Румунії навмисно
Польські експерти: На території Польщі впала українська ракета
Залужник поговорив із начальником Штабу оборони Британії про ВПО
Зеленський - Столтенбергу: Ми маємо разом пройти цю зиму
Польща не планує скасовувати ембарго на українське зерно
Одразу чотири країни ЄС просять Україну відкликати позов до СОТ
Залужний провів підсумкову розмову з Міллі
Колишньому голові Верховного Суду знову знизили заставу
Болгарія віддала Україні несправні зенітні ракети
Від призначення Ярової заступницею міністра оборони найбільше виграє Пашинський – ЗМІ
Спікер парламенту Канади пішов у відставку після скандалу з ветераном СС "Галичиная2
Україна і НАТО обговорюють варіанти безпечного транспортування зерна
Шмигаль розповів, чому Україна зможе успішно пережити зиму
Зеленський повідомив про топові пріоритети щодо снарядів
США надіслали Україні список реформ, які треба зробити для отримання допомоги
США обмежили китайські та російські компанії, що допомагають Росії виробляти дрони

Україна отримала від Польщі перші відремонтовані на заводі Бумар-Лабенди танки Leopard, повідомила компанія Польська збройова група (PGZ).

"Доки інші роблять заяви про майбутнє, ми діємо за погодженням з українською стороною. Українська сторона отримала перші танки Leopard, що пройшли спеціальну модернізацію в Бумар-Лабендах. Триває робота над наступними машинами", - йдеться в повідомленні компанії в соціальній мережі Х (раніше – "Твіттер").

"Це наочно демонструє, що нашим пріоритетом є надання реальної допомоги українським військовим на лінії фронту", - йдеться в повідомленні.

PGZ також зазначила, що постійно розширює співпрацю у сфері постачання боєприпасів, запчастин і сервісного обслуговування техніки.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0