Україна отримала від Польщі перші відремонтовані на заводі Бумар-Лабенди танки Leopard, повідомила компанія Польська збройова група (PGZ).

"Доки інші роблять заяви про майбутнє, ми діємо за погодженням з українською стороною. Українська сторона отримала перші танки Leopard, що пройшли спеціальну модернізацію в Бумар-Лабендах. Триває робота над наступними машинами", - йдеться в повідомленні компанії в соціальній мережі Х (раніше – "Твіттер").

"Це наочно демонструє, що нашим пріоритетом є надання реальної допомоги українським військовим на лінії фронту", - йдеться в повідомленні.

PGZ також зазначила, що постійно розширює співпрацю у сфері постачання боєприпасів, запчастин і сервісного обслуговування техніки.