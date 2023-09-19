також у роздiлiПолiтика
Данілов вважає, що в Росії назріває заколот
Байден хоче почути від Зеленського про ситуацію на полі бою
У Нью-Йорку Зеленський відвідав клініку, де лікуються українські військові
Аграрний єврокомісар здивований скаргою України в СОТ на Польщу, Словаччину та Угорщину
Боррель: Війна Росії проти України топче статут ООН
ISW: Активні дії ЗСУ під Бахмутом не дозволили окупантам перекинути війська на південь
Комітет США зайнявся Маском і блокуванням Starlink біля Криму
Коломойський отримав нову підозру від СБУ
Моральный дух украинских бойцов сильно упал – Мосийчук о коррупции военкомов
До Шуфрича прийшли з обшуками, підозрюють у держзраді
Не вірте фейкам. В Міноборони офіційно не підтвердили співпрацю з "Кровоспасом"
Блінкен розповів про основну мету США в Україні
Російські спецслужби створили інформаційну компанію "Дев'ятий вал" – ЗМІ
Українці назвали головну перешкоду для розвитку підприємництва
В НАТО не бачать ознак того, що Росія нападає на Румунію
Польща готова самостійно заблокувати імпорт українського зерна
Голова Нацполіції Київщини пішов у відставку: що відомо
Зеленський анонсує суттєве зменшення папрової роботи у військах

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю 400 млн євро: до нього увійдуть боєприпаси, системи розмінування, а також електро- і теплогенератори.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Bild напередодні засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

"Ми поставляємо додаткові боєприпаси: вибухові, мінометні, протимінометні. Тому що боєприпаси - це те, що найгостріше необхідно Україні в її оборонній боротьбі з жорстокою агресивною війною", - сказав він.

Міністр додав, що також Німеччина допоможе Україні захищеною технікою та системами розмінування. "Але ми не забуваємо і про наближення зими: Ми відправимо не тільки одяг, а й електро- і теплогенератори. Загалом пакет коштуватиме 400 млн євро", - заявив Пісторіус.

Щодо поставок крилатої ракети "Таурус, міністр сказав: "Обов'язок усього федерального уряду - дуже ретельно зважувати кожну поставку зброї. Необхідно прояснити низку політичних, правових, військових і технічних аспектів. Це непросто. Ще не вирішено, чи відправить федеральний уряд крилаті ракети "Таурус".

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0