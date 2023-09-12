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Начальницю відділу управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації Києва, підозрювану в закупівлі овочерізок для укриттів за завищеною ціною, за рішенням суду відсторонено від посади і взято під нічний домашній арешт, інформують у Київській міській прокуратурі.

"У понеділок, 11 вересня 2023 року, Голосіївський районний суд м. Києва розглянув клопотання прокурорів Київської міської прокуратури про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА, підозрюваній у розтраті бюджетних коштів", - ідеться в повідомленні міськпрокуратури в понеділок у телеграм-каналі.

У прокуратурі повідомляють: "Суд задовольнив обидва клопотання, застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці та відсторонив її від посади на такий саме строк".

Згідно з повідомленням, на чиновницю також покладено низку процесуальних зобов'язань: прибувати на кожну вимогу до слідчого, прокурора чи суду, не відлучатися з населеного пункту, де вона проживає, без дозволу слідчого; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування з працівниками фірми-постачальника; здати на зберігання документи, що дають право виїзду за кордон.

У прокуратурі столиці нагадують, що начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі овочерізок для закладів громадського харчування в укриттях. Сума збитків становить майже 460 тис. грн.

Дії жінки кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
ForUm

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