також у роздiлiПолiтика
Прем’єрка Італії визнала помилковою реакцію Заходу на російську агресію 2014 року
Стало відомо, коли Україна отримає 42 літаки від Нідерландів
Президент Литви: Агресія Росії розпочалась в Криму, там і закінчиться
Глава Єврокомісії засудила російську атаку по порту Ізмаїл
Радник Байдена не вірить, що війна в Україні зайшла в глухий кут
The New York Times: ЗСУ має змінити тактику контрнаступу
Данія розпочала навчання вісьмох українських пілотів
Глобальний саміт Формули миру може пройти у Франції
Кабмін змінив порядок надання статусу учасника бойових дій
Боррель підтвердив підготовку зустрічі щодо миру в Україні
Ердоган планує поговорити з Путіним про зерно у вересні
Греція підтримала набуття Україною членства в НАТО
ЦАХАЛ встревожили утечки современного западного оружия из Украины в Иран, - СМИ
Нові подробиці підриву Кримського мосту: «Надскладна операція, яка вплинула на хід війни»
The Economist: Україна змінила плани контрнаступу
Зеленський розповів, на що готовий обміняти членство в НАТО
Зеленський домовився з прем'єр-міністром Нідерландів про кількість літаків F-16 для України
Україна запропонувала румунам скористатись українськими газовими сховищами

США продовжать через Кримську платформу підтримувати незалежність територій України і ніколи не визнають незаконної окупації Росією Криму, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ми вже 18 місяців перебуваємо в цій жорстокій війні. Українці щодня відчувають загрозу своєму життю, жорстоке поводження, руйнування і порушення прав. Водночас за ці 18 місяців українці продемонстрували абсолютну стійкість", - сказав він в онлайн-зверненні на Третьому саміті Кримської платформи в середу в Києві.

Держсекретар США наголосив, що 2014 року українські кордони було порушено, окуповано Крим і проведено фейковий референдум.

"Усі, хто залишився в Криму, - свідки репресій. Журналісти та активісти зникають, проросійська пропаганда намагається нацькувати людей одне на одного. Це націлено і на кримських татар, відбуваються арешти. Крим - це Україна, ми не визнаємо і ніколи не визнаємо російської незаконної анексії Криму. Ми продовжимо через Кримську платформу підтримувати незалежність України", - наголосив він.

Блінкен також закликав звільнити всіх політичних в'язнів.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0