Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель оголосив, що наразі "ведеться робота" над зустріччю високого рівня щодо миру в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Europa Press, Боррель заявив у понеділок під час виступу в місті Сантандер.

За словами топ-дипломата ЄС, нова зустріч для обговорення "формули миру" України може відбутись під час тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня.

Вона стане продовженням зустрічі в місті Джидда в Саудівській Аравії на початку серпня за участю понад 40 країн, яка, за словами Борреля, стала "ще одним кроком України, щоб змусити міжнародне співтовариство чинити тиск на Росію з метою припинення війни".

"Тільки Росія може її зупинити, Росія її почала і Росія повинна її закінчити", – підкреслив він, запевнивши, що Євросоюз "продовжуватиме підтримувати Україну".

Раніше джерела агентства Bloomberg повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.