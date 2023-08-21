Российская сторона может передавать захваченные, в качестве трофеев, образцы Ирану в рамках тесного военного сотрудничества между этими странами. Однако, и различные украинские группы, по словам источника, якобы могут пытаться контрабандно переправлять такое оружие за границу и продавать его.

Израильский командир пояснил также, что оружие, которое попадет в руки иранских инженеров, может быть скопировано с использованием методов обратного-инжиниринга (англ. reverse engineering), а затем произведенные на иранских заводах комплексы получат Хизбалла и ХАМАС.

Он также отметил, что ЦАХАЛ в основном сосредотачивает усилия на происходящем на Ближнем Востоке. Поэтому ему трудно внимательно отслеживать маршруты контрабанды оружия, которые проходят по некоторым регионам Европы и Северной Африки.

«Непросто собрать целостную картину происходящего, но мы уже видим определенные признаки, — добавил офицер. — И это вызывает серьезную тревогу».

Израиль обеспокоен тем, что в распоряжении его врагов, в первую очередь Ирана, окажутся образцы современных западных вооружений.

Израиль всерьез обеспокоен тем, что в распоряжении его врагов на Ближнем Востоке, в первую очередь Ирана, окажутся образцы наиболее современных западных вооружений. Как пишет News Wall Israel, об этом рассказал в интервью американскому изданию Newsweek 15 июня высокопоставленный источник в командовании ЦАХАЛа. Речь якобы идет об оружии, которое США и другие западные страны передают Украине для отражения российской агрессии.

Израильский офицер высокого ранга рассказал на условиях анонимности, учитывая чувствительность обсуждаемой проблемы, что российские вооруженные формирования, участвующие в боях, очень заинтересованы в получении иностранного оружия.

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