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Внутрішня дестабілізація в Україні є єдиним порятунком для Росії від військової поразки та краху путінського режиму. Про це у колонці для "Української правди" написав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у середу, 22 лютого.

Данілов зазначив, що для дестабілізації України Кремлю потрібно запустити ідею про можливість компромісу, який полягає у згоді України відмовитися від територій Донецької, Луганської областей і Крим в обмін на припинення війни. Держава-агресор розраховує на втому українців від війни, виснаження союзників і партнерів, вибори в США та Європі, економічну кризу, а також потребу в російських ресурсах, пише секретар РНБО.

"На так званих міжнародних паралельних треках російські представники лякають і переконують, гарантують і брешуть, що це найкращий вихід: і навіщо здалася вам, ця Україна, давайте як в "гарному, доброму" 1938 або 1939 році, а інакше – ви ж пам'ятаєте про 6 тисяч ядерних боєголовок? 

На внутрішньому українському треку піднімаються старі консерви і нові агенти. Різні спікери і експерти спочатку обережно, а потім все голосніше будуть розповідати, як нам потрібен мир, що так – потрібні поступки, що Захід нас зраджує, а влада вас не чує! Що навіщо потрібні ці донбаські, луганські та інші землі і люди, адже там одні "сепари" і "ватнікі", промиті мізки, зруйнована економіка і спустошені міста. Це гирі на ваших ногах на шляху до Європи!", – сказано у повідомленні.

Якщо зробити поступки Росії, Україна знову отримає війну, підкреслив Данілов. За його словами, Путін та його посіпаки розглядають "землю в обмін на мир" як проміжний етап знищення України та її повне поглинання, оскільки пауза дасть змогу окупантам відновити боєздатність та спричинить розкол в українському суспільстві: "І в саме у цей час росія нанесе новий удар. У цій війні не передбачено нічийного результату і немає напівтонів. Україна має виграти, а росія має програти. Компроміс і поступки – шлях до поразки і втрати державності", - наголосив Данілов.
ForUm

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