Президент Європейської ради Шарль Мішель повідомляє, що Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандитата в члени Європейського союзу.

"Є угода. Європейська рада щойно прийняла рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидата у члени ЄС. Історичний момент", - написав він на своїй сторінці у твіттері у четвер увечері, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогоднішній день знаменує собою вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Вітання президенту України Зеленському та Молдови Майї Санду та народам України і Молдови. Наше майбутнє разом", - продовжив Мішель.

Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого цього року через чотири дні після нападу Росії. Грузія та Молдова подали заявку 3 березня, а Європейська комісія зробила свій висновок за заявками країн 17 червня. Ніколи раніше інституції ЄС не розглядали заявки на членство у такі короткі терміни.

У ЄС зазначають, що офіційні переговори з кандидатами розпочнуться після виконання ними умов, зазначених у висновках Комісії щодо заявок на членство. "Рада ухвалить рішення про подальші кроки, щойно всі ці умови будуть повністю виконані", - йдеться у проєкті висновків. Функцію моніторингу за прогресом буде покладено на Європейську комісію, яка звітуватиме перед Радою про те, як кандидати виконують ці умови.

Для України Єврокомісія визначила сім сфер, у яких Україна має зробити "домашню роботу". Зокрема, йдеться про продовження реформування Конституційного суду шляхом ухвалення законодавства щодо процедури відбору суддів КС, про посилення боротьби з корупцією, зокрема призначити нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та нового директора Національного антикорупційного Бюро, закінчити перевірку добропорядності кандидатів у члени Вищої Ради юстиції, забезпечити відповідність законодавства у сфері боротьби з відмиванням фінансів стандартам FATF, запровадити антиолігархічний закон, ухвалити закон про ЗМІ для відповідності з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та завершити реформу законодавства у сфері національних меншин.

Нині є п'ять кандидатів у члени ЄС: Албанія (статус кандидата у 2014, початок переговорів у 2020), Північна Македонія (статус кандидата у 2005, початок переговорів у 2020), Чорногорія (статус кандидата у 2010, початок переговорів у 2012), Сербія (статус кандидата у 2012, початок переговорів у 2014), та Туреччина (статус кандидата у 1999, початок переговорів у 2005, заморожені у світлі ситуації з правами людини в країні).

Європейський союз був заснований Маастрихтським договором у 1992 році, який набув чинності наступного року. Єдиний економічний простір забезпечує вільне переміщення товарів, послуг і фінансів. Вільним пересуванням користуються також і громадяни ЄС, які можуть жити в будь-якій країні Співтовариства. Єдина валюта – євро, що використовується у 19 країнах ЄС. У низці областей держави-члени застосовують загальні стандарти, включно з безпекою харчових продуктів, сільським господарством і трудовими правами. Найбіднішим регіонам ЄС надаються гранти.