Металургійний комбінат «Азовсталь», розташований у взятому в облогу російськими окупантами Маріуполі, розбомблений і практично повністю знищений, повідомив заступник командира полку «Азов» Святослав «Калина» Паламар.

У коментарі Радіо Свобода він розповів, що загарбники скидають на комбінат надпотужні бомби.

«Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених і забрати тіла», – наголосив Паламар.

Він додав, що під завалами будівель заводу «перебуває дуже багато людей».

Нагадаємо, 19 квітня російські окупанти під час бомбардування «Азовсталі» в Маріуполі вперше застосували тритонну бомбу.