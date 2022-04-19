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Російські окупанти під час бомбардування «Азовсталі» в Маріуполі вперше застосували тритонну бомбу, повідомив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський (фракція «Слуга народу»).

«За інформацією Головного управління розвідки, вчора вперше було справді застосовано таку надпотужну бомбу з метою максимального руйнування приміщень і комунікацій «Азовсталі», - сказав Веніславський в ефірі національного телемарафону.

Про застосування російськими окупантами надпотужних авіабомб у Маріуполі повідомив і нардеп Сергій Тарута (фракція «Батьківщина»).

«Російські фашисти скинули потужну бомбу на лікарню в районі «Азовсталі». За моєю інформацією, під завалами там близько 300 людей – серед них діти. У вцілілій частині лікарні були поранені захисники й ховалися маріупольці з дітьми. Тому що в знищеному місті ховатися більше ніде!» - написав він.
ForUm

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