также в разделеМир
Естонія призупиняє видачу громадянам РФ та Білорусі віз на проживання і дозволів на роботу 9
У Польщі заарештували білорусів, які збирали дані про військові об'єкти 6
Європейські країни масово висилають російських дипломатів 14
В рф хотят судить за исполнение санкций 37
Литва выдворит российского посла 13
Франция вышлет около 30 российских дипломатов 12
ФРГ объявила 40 российских дипломатов «нежелательными лицами» в стране 15
Cтраны Балтии отказались от импорта российского газа 25
Партия Орбана побеждает на выборах в Венгрии 23
ООН: Напад росії на Україну може призвести до голоду в усьому світі 45
Пашинян: Армения не будет способствовать транзиту наемников на войну с Украиной 21
Не предвидел вторжение РФ: во Франции увольняют главу разведки 28
JYSK навсегда закроется в России 31
РФ разрешила импорт товаров без разрешения правообладателя 39
Расследование: За Немцовым следили те же сотрудники ФСБ, что и за Навальным 26
Азербайджан – России: Никакого Нагорного Карабаха не существует 87
Оголошено переможців премії «Оскар-2022» 23
Шольц отверг требования Путина платить за российский газ рублями 60

Данська мережа меблевих магазинів JYSK заявила, що з 18 квітня призупиняє роботу в Білорусі.

«З 18 квітня тимчасово буде призупинена робота магазинів та веб-сайту JYSK Білорусь до подальшого повідомлення. Зараз на сайті ви можете переглядати товари, але оформлення замовлень уже недоступнее», - йдеться у заяві компанії.

Замовлення, оформлені раніше, будуть виконані.

Нагадаємо, данська мережа меблевих магазинів JYSK після того, як тимчасово закривала магазини в РФ 3 березня, вирішила повністю піти з рф.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги