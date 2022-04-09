Данська мережа меблевих магазинів JYSK заявила, що з 18 квітня призупиняє роботу в Білорусі.

«З 18 квітня тимчасово буде призупинена робота магазинів та веб-сайту JYSK Білорусь до подальшого повідомлення. Зараз на сайті ви можете переглядати товари, але оформлення замовлень уже недоступнее», - йдеться у заяві компанії.

Замовлення, оформлені раніше, будуть виконані.

Нагадаємо, данська мережа меблевих магазинів JYSK після того, як тимчасово закривала магазини в РФ 3 березня, вирішила повністю піти з рф.