Спасатели подняли на поверхность шестилетнего мальчика, упавшего в колодец в Афганистане в провинции Забуль, однако он скончался, передает в пятницу BBC News.

По данным местной полиции, ребенка достали из колодца живым, но его не успели донести до вертолета, на котором пострадавшего должны были доставить в больницу.

Как передает телеканал, мальчик во вторник упал на дно колодца глубиной 25 метров. Местные жители пытались вызволить его самостоятельно, но ситуация лишь ухудшилась: ребенок застрял на глубине десяти метров, ему не могли спустить воду и еду. За сутки до вызволения мальчик перестал отзываться.

Ранее сообщалось, что спасателям пришлось сделать туннель, чтобы добраться до мальчика.

В начале февраля резонанс по всему миру вызвала история пятилетнего мальчика, упавшего в колодец в Марокко. Спустя четыре дня в результате масштабной спасательной операции ребенка удалось поднять наверх, но он скончался.