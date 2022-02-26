Президент Владимир Зеленский сообщил, что настал решающий момент для того, чтобы принять Украину в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский написал, что сейчас настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять Украину в ЕС.

Он сообщил, что обсудил с главой Европейского Союза Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее.

"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с @eucopresident дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее", - сказано в сообщении.