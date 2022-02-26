Правительство США предлагало Президенту Владимиру Зеленскому оказать помощь, чтобы он мог безопасно покинуть столицу Украины и избежать захвата или убийства российскими военными, однако он отказался от предложения.

Об этом сообщает в пятницу влиятельное издание The Washington Post (WP), цитируя американских чиновников и членов Конгресса, передает Укринформ.

"Представители американских властей разговаривали с Зеленским по вопросам безопасности. В частности, о самых безопасных местах для пребывания Президента, чтобы гарантировать непрерывность руководства государством", — приводит издание слова высокопоставленного чиновника администрации.

Это подтвердил и глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

"Мы информировали его не только об угрозе российского вторжения, которая сейчас реальна, но и об угрозе для него лично", — отметил конгрессмен.

"Мы готовы помочь ему любым образом", — добавил он.

Издание отмечает, что одной из целей быстрого завершения войны в Украине для РФ является ликвидация или захват действующего Президента Украины и установление вместо него во главе государства марионетки Кремля. Таким образом, Путин «мог бы избежать затратной, длительной оккупации Украины».

Зеленский уже несколько недель знает об этих беспокойствах США о его личной безопасности, поскольку его лично предупредил о "серьезности" этого вопроса глава ЦРУ Уильям Бернс во время визита в Украину в январе, пишет WP.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки накануне также заявила, что американские власти находятся на связи с Президентом Зеленским, однако заметила, что не будет вдаваться в подробности, касающиеся его безопасности. "Мы работаем над тем, чтобы оказать ему определенную поддержку", — отметила она.

Между тем пропагандистские каналы продолжают распространять слухи, что президент Зеленский якобы сбежал из Украины. Однако в пятницу он обнародовал видео в окружении своих главных советников и премьер-министра с Банковой, отмечает The Washington Post.