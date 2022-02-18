Европейский Союз решительно осуждает обстрел детского сада, который произошел накануне в Станице Луганской, говорится в официальном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, обнародованном в пятницу.

«Подобный беспорядочный обстрел гражданской инфраструктуры абсолютно неприемлем и является явным нарушением режима прекращения огня и Минских договоренностей. Европейский Союз призывает немедленно прекратить эскалацию насилия и выражает благодарность Украине за ее неизменную сдержанность», - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что ЕС остается единым в вопросе непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, передает Интерфакс-Украина.

«Европейский Союз полностью поддерживает работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призывает к ее беспрепятственному доступу ко всей территории Украины в соответствии с ее мандатом», - подытожил Боррель.

Как сообщалось, в Луганской области в четверг утром в результате применения российскими наемниками тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детсада в Станице Луганской. В результате обстрела пострадали две женщины и один мужчина. Всего в заведении во время обстрела находилось 20 детей и 18 работников, сообщили в оперативно-тактической группировке «Север».

Около 10:25 в четверг произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту пгт Врубовка, в результате чего один из снарядов попал во двор Врубовского лицея Попаснянской городской территориальной громады. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.