Александр Лукашенко заявил, что признает российскую принадлежность Крыма, а также Абхазию и Южную Осетию, как только поймет, что в этом есть необходимость.

«Как только я пойму, и президент (России – ред.) мне скажет, что в этом есть необходимость», - заявил Лукашенко российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Ранее Лукашенко обусловил признание Крыма тем, что сначала это должны сделать представители крупного российского бизнеса. «Это я обратил внимание кое-кого, чтобы они занялись своими гражданами, заработавшими неправедные деньги, и хотя бы в русле российской государственности поступили, признав этот Крым. Они боятся даже прикасаться к Крыму», - пояснил он свое предыдущее высказывание.

Политик предположил, что быстро навел бы порядок в вопросе обогащения олигархов. «Поэтому вы и боялись Лукашенко, чтобы он даже близко не топтался на российском поле. Потому что с приватизацией было бы решено в течение полугода. Вы бы у меня понесли кто в сумках, кто в чем назад народу российскому», - заявил Лукашенко.

Как сообщал ForUm, в декабре Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после «референдума».