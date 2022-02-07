Компания Meta Марка Цукерберга может прекратить работу социальных сетей Facebook и Instagram в Европе из-за спора по поводу места хранения персональных данных пользователей.

Об этом сообщает Mashable со ссылкой на ежегодный отчет компании, который был передан Комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает Укринформ.

«Если мы не сможем передавать данные между странами и регионами, в которых мы работаем, или если нам будет запрещено обмениваться данными между нашими продуктами и услугами, это может повлиять на способность предоставлять наши услуги», – говорится в сообщении.

Meta считает, что все еще сможет добиться новых договоренностей с европейскими регуляторами в 2022 году, но если не удастся, то компания, вероятно, больше не сможет предлагать ряд наиболее значимых продуктов и услуг, включая Facebook и Instagram в Европе.

Отмечается, что в настоящее время европейское законодательство по персональным данным запрещает Meta хранить данные европейских пользователей на американских серверах.

Напомним, стоимость акций американской компании Meta, владеющей соцсетью Facebook, уменьшилась на 23% после публикации финансового отчета за четвертый квартал прошлого года.