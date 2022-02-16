Народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Трухин не собирается сдавать мандат и продолжает работать. Об этом заявил в комментарии Bihus.Info.

«Мне мандат доверили люди, я работаю и есть определенные невыполненные вещи, которые я должен сделать в должности народного депутата. Когда, наверное, закончу, тогда наверняка будут какие-то мысли, вопросы… То есть у человека всегда должен быть смысл, он работает чтобы что?» – сказал Трухин, отвечая на вопросы журналистов.

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Как сообщал ForUm, 1 февраля журналисты Украинской правды обнародовали видео с камер полицейских, которые оформляли ДТП с участием народного депутата Александра Трухина, где зафиксирован факт предложения правоохранителям взятки в $150 тыс. за возможность покинуть место ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским.

В МВД заявили, что уголовные производства с участием народных депутатов относятся к подследственности Государственного бюро расследований.

ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Спустя несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

1 февраля Трухина исключили из партии.

Сам Трухин после публикации расследования заявил, что готов сложить мандат, если потребует партия.