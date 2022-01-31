Евросоюз готов сотрудничать с США, Катаром и Азербайджаном в вопросах поставок газа, если Россия решит сократить или остановить поставки.

Об этом написала глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге.

«Мы готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу, и мы рассматриваем все варианты. Это включает в себя повышение нашей устойчивости, в том числе путем работы с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или остановить поставки», - приводит его слова Украинская правда.

Боррель в очередной раз заявил, что в ЕС продвинулись в подготовке высокоэффективных ответных мер на случай дальнейшей российской агрессии против Украины, «которые нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе».

«Мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы более долгосрочный эффект, поскольку ограничивают Россию в продуктах, необходимых ей для реализации ее стратегических амбиций», - отметил политик.

Он также подчеркнул, что дипломатическое присутствие Евросоюза в Киеве остается без изменений.

«Сегодня мы переживаем самый опасный момент периода после окончания «холодной войны». В то же время мы должны избегать дальнейшего раскручивания спирали эскалации и следовать призывам президента Зеленского избегать любой «паники», - отметил Боррель.

Как сообщал ForUm, администрация США будет готова обеспечивать страны Европы альтернативными поставками газа, если этого будет требовать ситуация.