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Вхождение Александрийской Православной Церкви в общение с украинскими раскольниками вызвало массовое неприятие внутри нее самой.

Фото: romfea.gr

Об этом говорится в заявлении Священного Синода РПЦ, принятом на заседании 28 января, сообщает www.patriarchia.ru.

«Как известно, признание Блаженнейшим Патриархом Феодором раскольнической структуры на Украине вызвало неприятие, в том числе, внутри самой Александрийской Православной Церкви. Многие ее священнослужители публично выступили в защиту канонической Украинской Церкви, заявили о несогласии с явно незаконным решением своего Предстоятеля и не захотели находиться в каноническом подчинении тому, кто встал на путь раскола», - говорится в заявлении Синода.

Синод Русской Церкви напомнил, что в РПЦ в течение двух лет поступали обращения африканских клириков, однако в Московском Патриархате надеялись, что предстоятель Александрийской Церкви изменит свое решение.

«Однако за это время Его Блаженство не ограничился поминовением в диптихах Православных Предстоятелей главы одной из украинских раскольнических групп, но вступил с ним и другими «иерархами» этой структуры в евхаристическое общение. Эти скорбные события убедили Священный Синод Русской Православной Церкви в необходимости ответить на поступившие обращения и образовать в этих исключительных обстоятельствах Патриарший экзархат в Африке», – отмечают в Синоде РПЦ.

Создание Патриаршего экзархата РПЦ в Африке, подчеркивают в Синоде, не является попыткой претендовать на каноническую территорию Александрийской Церкви. Это - вынужденная мера канонической защиты тех православных клириков Африки, которые не желают находиться в общении с украинскими раскольниками.

«Призываем Блаженнейшего Патриарха Александрийского Феодора II и архипастырей Святейшей Церкви Александрийской отказаться от поддержки украинского раскола и вернуться на канонический путь, дабы сохранить единство Святого Православия», – говорится в постановлении Синода.
ForUm

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