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Верховная Рада внесла изменения в законодательство относительно национального сопротивления и позволила добровольческим формированиям тергромад использовать, кроме охотничьего, еще и табельное стрелковое оружие.

За соответствующее решение проголосовали 278 народных депутатов, передает Укринформ.

«Члены добровольческих формирований территориальных громад имеют право применять во время выполнения задач территориальной обороны личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним в порядке, который определен Кабинетом Министров Украины», - говорится в тексте поправок.

Как отметили народные депутаты во время обсуждения, среди наиболее существенных изменений, которые в настоящее время внесены в закон, – четко выписанные полномочия Сил специальных операций, которые будут управлять Движением сопротивления, и предоставление добровольцам права использовать стрелковое табельное оружие, а в случае необходимости по приказу Главнокомандующего ВСУ - и другое вооружение.

Этот закон вступает в силу со дня, который следует за днем ​​его опубликования.

Напомним, проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления" был подан на рассмотрение Верховной Рады 9 ноября 2021 года и принят за основу 16 декабря с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению.

На этапе доработки ко второму чтению профильным комитетом было отработаны 57 поправок к закону, большинство из которых были учтены.
ForUm

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