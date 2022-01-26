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В комитете Госдумы России по обороне допускают, что Россия может помочь «республикам» Донбасса поставками оружия на фоне усиления технического оснащения украинской армии, но исключают пересечение границы российскими военными.

«Я допускаю вероятность того, что мы можем в рамках военно-технического ответа, а это один из пунктов наших предложений по гарантиям безопасности, провести данные действия - поставки отдельных видов вооружения в «ДНР» и «ЛНР», - сказал Интерфаксу зампредседателя этого комитета Юрий Швыткин.

Он заявил о необходимости защищать граждан России, добавив, что в «ДНР» и «ЛНР» живут около 800 тысяч россиян.

«Вместе с тем, та эскалация напряженности, которая сегодня инициирована странами НАТО, одновременно вместе с Украиной, показывает возможность провокационных действий с их стороны. Мы не можем оставаться безучастными в данном вопросе, - пояснил Швыткин. - В то время, когда страны НАТО вооружают и милитаризуют полностью соответствующим вооружением ВСУ Украины в одностороннем порядке, смотреть как это происходит сквозь пальцы мы не имеем права, иначе поставим под угрозу жизни и безопасности граждан России».

20 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет считать вторжением на Украину любой случай пересечения границы российскими военнослужащими. США давно обещают в этом случае ввести жесткие санкции.

На прошлой неделе группа депутатов от КПРФ внесла в Думу проект постановления о просьбе к президенту Владимиру Путину признать независимость «ДНР» и «ЛНР».
ForUm

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