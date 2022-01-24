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62,5% украинцев не поддерживают идею баллотирования президента Владимира Зеленского на второй срок.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20-21 января.

При этом 30,3% опрошенных поддерживают такую идею.

Напомним, по состоянию на начало декабря 2021 года 58% украинцев не поддерживали инициативу Зеленского баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Ранее Зеленский сообщил, что его дочь не хочет, чтобы он во второй раз становился президентом, но его решение будет зависеть о того, успеет ли он выполнить свои предвыборные обещания. 
ForUm

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