62,5% украинцев не поддерживают идею баллотирования президента Владимира Зеленского на второй срок.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20-21 января.
При этом 30,3% опрошенных поддерживают такую идею.
Напомним, по состоянию на начало декабря 2021 года 58% украинцев не поддерживали инициативу Зеленского баллотироваться на второй срок в 2024 году.
Ранее Зеленский сообщил, что его дочь не хочет, чтобы он во второй раз становился президентом, но его решение будет зависеть о того, успеет ли он выполнить свои предвыборные обещания.
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